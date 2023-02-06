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الخارجية: خلية ازمة وجسر جوي لمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر


اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن توجيه رئيس الوزراء بتشكيل خلية ازمة وعمل جسر جوي لنقل المساعدات الانسانية لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان انه "بتوجيه مُباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، تم تشكيل خلية أزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون الإداريَّة والماليَّة والفنيَّة السفير عبدالرحمن الحُسينيّ، ورئيس الدائرة العربيَّة في الوزراة إسامة مهدي غانم، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان".

واضافت: "ووجه رئيس مجلس الوزراء بنقل المساعدات اللوجستية وبشكل عاجل إلى الأشقاء في سوريا والأصدقاء في الجُمْهُوريَّة التركيَّة"، موضحة انه "تأتي هذه المُساعدات للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعبين السوريّ والتركيّ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم".

واشارت الوزارة الى انه "تم انشاء جسر جوي عاجل لنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية الى سوريا، بالتنسيق مع الهلال الاحمر"، مبينة ان "قافلة لنقل الوقود ستتوجه الى سوريا".

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