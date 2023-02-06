عن طريق اربيل .. هروب مدير مكتب "ابو رغيف"

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، هروب احمد راضي مدير مكتب احمد ابو رغيف عن طريق اربيل الى خارج العراق، فيما اكد ان الاخير على ذمة التحقيق بعد تورطه بعمليات تهريب المشتقات النفطية التي جرت في الفترة السابقة، فضلا عن

وقال المصدر في حديث ل/ المعلومة/ إن "مدير مكتب احمد ابو رغيف تمكن من الهروب الى خارج العراق عن طريق اربيل"، مشيرا الى ان "المحكمة اصدرت قرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة بعد التحقيقات التي جرت معه".

وتابع، ان "مدير مكتب ابو رغيف متورط في عمليات تهريب المشتقات النفطية مستغلاً منصبه كمدير للطاقة"، لافتا الى ان "لا احد يعلم مكان توجه أحمد راضي بعد ان تم تهريبه عن طريق أربيل".

واردف، ان "مدير مكتب أبو رغيف هرب الى خارج العراق على خلفية إقامة دعاوي تعذيب وابتزاز لأهالي الضحايا مارسها الأخير في لجنة 29(سيئة الصيت)".

وكان النائب مصطفى سند، قد كشف في وقت سابق عن إحالة مدير مكتب أبو رغيف، العميد أحمد راضي إلى التحقيق بتهمة تهريب المشتقات النفطية بعد تدوين اعترافات من ضباط شرطة الطاقة الذين تم اعتقالهم.