السوداني يعزي بضحايا الزلزال الأخير ويصدر توجيهات عاجلة

أعرب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الإثنين، مناطق في إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "قدّم التعازي باسم العراق حكومة وشعباً لجميع ذوي الضحايا من كل الشعوب الشقيقة والصديقة التي أصابتها آثار الكارثة الإنسانية، ولأبناء شعبنا في إقليم كردستان".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء، "بشكل عاجل، بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات للإيواء والإغاثة، فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود، للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين".

كما وجّه السوداني، وفق البيان، "برفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية".