القبض على متهمين بتهريب المنتجات النفطية في كربلاء..

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان أن"مفارز شرطة الطاقة وبناءً على المعلومات الأمنية الواردة الى مركز شرطة نفط كربلاء، نفذت قوة مشتركة أمر قبض بحق متهمين اثنين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما في محافظة كربلاء".

وأضافت، أن"نوع المخالفة هو تحميل منتوج نفطي من دون أية موافقات رسمية وتم إيداع المتهمين التوقيف ومصادرة العجلات وباقي المضبوطات استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".