الاعرجي والمحمداوي يناقشان الملف الأمني وانجاح البرنامج الحكومي

ناقش مستشار الأمني القومي قاسم الاعرجي مع رئيس اركان الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي الملفات الأمنية وانجاح البرنامج الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ابو فدك المحمداوي، وجرى خلال اللقاء، بحث الوضع الأمني في البلاد، وأهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لتحقيق الأمن المستدام، فضلا عن بحث الاستمرار بملاحقة العناصر الإرهابية، والحفاظ على أمن الدولة والمواطن".

وأضاف ان "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية العمل على إنجاح البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه ضمن التوقيتات المحددة".