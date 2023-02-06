بتهمة الارهاب.. الدفاع تعلن توقيف ضابط مجد "داعش" عبر مواقع التواصل

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، توقيف ضابط تلفظ بكلمات غير أخلاقية وممجدة لعصابات داعش في مقطع فيديو، فيما أكدت إحالته إلى القضاء.

وقالت الوزارة في بيان إن "البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل كانت وما زالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع، وأن التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية، إذ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولاتمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة".

وأضافت، أن "الجهات المختصة في الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعملت على إيداعه التوقيف وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وسيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية".