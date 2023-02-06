الحشد يطيح بعنصر ارهابي بارز في داعش خلال محاولته التسلل الى المناطق الغربية

افاد مصدر أمنى في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الاحد، بالاطاحة ما يسمى بعنصر امني بارز للتنظيم الاجرامي اثناء محاولته التسلل الى مناطق غربي الانبار.

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي تمكنت من اعتقال ما يسمى بعنصر امني بارز في تنظيم داعش الاجرامي اثناء محاولته التسلل الى قضاء القائم غربي الانبار ، للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين ".

واضاف المصدر ان" القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر ، مبينا ان" المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار،

موضحا ان". القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ".

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار ".