النائب السابق محمد الكربولي : الانبار ستحاسب الحلبوسي على اثارته الفتنة العشائرية

اتهم النائب السابق محمد الكربولي، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتسبب في اثارة الفتنة الطائفية والعشائرية في الانبار، مبينا ان الحلبوسي ابتدع قانونا خاصا به للحصول على 20% من جميع المقاولات.

وقال الكربولي في حوار متلفز، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتسبب بفتنة عشائرية من خلال تقديم بعض شيوخ العشائر وتفضيلهم على اخرين فضلا عن منحهم أموالا طائلة".

وأضاف ان "تلك الازمة تسببت في اثارة الفوضى داخل المجتمع العشائري حيث قام الحلبوسي بتوزيع السلاح على بعض الشيوخ مقابل ابعاد الخصوم".

وأشار الى ان "الحلبوسي ابتدع بدعة جديدة خلال سيطرته على المحافظة وهي اقتطاع 20% من أموال المقاولات لصالح جيبه الخاص".