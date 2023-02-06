لافروف: بحثنا مع بغداد التعاون بالعملات الوطنية بدلا من الدولار

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، عن تخطيط العراق سدد ديونه لشركات بلاده بالدينار بدلا من الدولار، متهما أمريكا باللعب على النار مع سكان المناطق التي يقطنها الاكراد بين سوريا والعراق.

وقال لافروف في مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين انه "الضروري إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب وان بغداد تدرس فرص سداد ديونها لشركات النفط والغاز العاملة في العراق".

وأضاف اننا "ناقشنا مع الجانب العراقي الوضع في أوكرانيا، وضربنا كثيرا من الأمثلة التي تؤكد على هدف الغرب من تقويض اتفاقيات مينسك، وسقنا الأدلة الدامغة على خطة الغرب لتدمير كل حقوق الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا".

وأشار لافروف الى اننا "نتذكر جيدا كيفية تسوية الموصل والرقة وغيرها من المدن بالأرض، وغيرها من جرائم الحرب التي لم تشغل بال أو قلق المجتمع الدولي لمحاسبة المتسببين في هذه الأحد"، متهما "الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار مع سكان المناطق التي يقطنها الأكراد".