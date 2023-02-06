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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين العراق وإيران


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "رشيد أستقبل، اليوم الاثنين، في قصر بغداد، وكيل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مهدي صفري والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق".

وأضاف: "وفي مستهل اللقاء تلقى الرئيس بتقدير واعتزاز من الوفد الضيف تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي"، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوفد "تحياته إلى الرئيس إبراهيم رئيسي وتمنياته للشعب الإيراني المزيد من التقدم".

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الجمهورية بـ"عمق العلاقات التاريخية بين العراق وإيران"، مشيراً إلى "ضرورة تعضيدها لتشمل مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين".

وبحسب البيان، أكد رشيد، "أهمية الارتقاء بمستوى التعاون"، مثنياً على "دور إيران ووقوفها إلى جانب العراقيين في زمن الدكتاتورية وما تلاها في الحرب على تنظيمات داعش الإرهابية".

من جانبه، قدم الدكتور مهدي صفري "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية"، وفيما أكد "رغبة وحرص الجمهورية الإسلامية حكومة وشعباً على توثيق عرى التواصل والتعاون مع العراق في شتى المجالات وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الجارين"، أشار إلى أن "لجنة الاقتصاد المشترك بين العراق وإيران ستعقد اجتماعاتها خلال أيام وستناقش جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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