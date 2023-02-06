لافروف يؤكد للسوداني حرص روسيا على أمن العراق واستقراره

اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الى رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص بلاده على أمن العراق واستقراره.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان أن الاخير "استقبل وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له".

واضاف البيان، ان "لافروف نقل تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعدّدة. كما أكد حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الارهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن "حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء"، مبينا أنّ "الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة".

وشهد اللقاء التأكيد على "تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الارهاب والتطرّف".