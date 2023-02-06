الاتصالات توضح بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، تفاصيل قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما حددت اوقات الحجب.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عمر عبد الرزاق في حديث صحفي إن "عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي ستكون متزامنة مع الامتحانات التمهيدية للطلبة من الساعة الرابعة فجراً وحتى الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري باستثناء يوم الجمعة".

واضاف، أن "عملية الحجب تشمل المواقع المتداولة لدى المجتمع العراقي وهي الفيسبوك والانستجرام والواتساب والتليغرام وهذا الإجراء جاء بناءً على طلب وزارة التربية وبموافقة الجهات العليا".