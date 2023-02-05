القانونية النيابية: مقبلون على حسم حزمة قوانين مهمة بعد التصويت على الموازنة

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز، ان البرلمان مقبل على حسم حزمة قوانين وتشريعها ممن هي على تماس مباشر بحياة المواطن، لافتا الى ان اقرار هذه القوانين سيتم بعد حسم قانون الموازنة والتصويت عليه داخل البرلمان.

وقال فواز لـ /المعلومة/، ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد اقرار حزمة من القوانين المهمة والتي تعد من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، اذ يجري العمل على حسمها واقرارها".

واضاف ان "حسم القوانين المعطلة والمرحلة من الدورة البرلمانية السابقة كان مرهونا بحسم رئاسات اللجان، اذ اصبح الطريق سالكا بعد انجاز هذا الامر وخصوصا مشاريع قوانين الضمان الصحي والتقاعد والخدمة المدنية".

وبين ان "الشغل الشاغل في مجلس النواب قد أنصب على اختيار رؤساء اللجان البرلمانية وكذلك اقرار قانون الموازنة، حيث تم الانتهاء من الرئاسات وبانتظار حسم ملف الموازنة من اجل التصويت عليها داخل البرلمان".