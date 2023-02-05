الفتح: البوصلة الدبلوماسية ستدور نحو اتجاهها الصحيح لكسر هيمنة واشنطن

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاحد، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف الى بغداد، فيما أكد ان بوصلة العراق ستدور بالشكل الصحيح نحو جميع دول العالم في الفترة المقبلة.

وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/ إن "الهيمنة الامريكية منعت العراق من التحرك بغير اتجاه واشنطن التي فرضت مصالحها السياسية والاقتصادية"، مشيرا الى ان "زيارة لافروف ستتمحور حول استثمار إمكانيات العراق على مستوى القطاع التجاري والصناعي والاقتصادي".

وتابع، ان "الصعوبات التي مر بها العراق من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية هي؛ نتيجة الهيمنة المطلقة من أمريكا على البلد"، لافتا الى ان "الحكومة قررت الانفتاح على جميع دول العالم بعد التخلص من القيود التي فرضتها أمريكا على العراق".

وبشأن انفتاح العراق نحو روسيا وفرنسا وألمانيا يبين البلداوي، ان "بوصلة العراق ستدور بالشكل الصحيح نحو جميع دول العالم في الفترة المقبلة بعيدا عن امريكا".

وكانت وزارة الخارجية العراقي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد عن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بغداد مساء اليوم"، مبينة أن "جدول الاعمال يتضمن لقاء نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم غد الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث".