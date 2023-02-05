وزير الخارجية يبحث مع وفد إيراني ملفات الطاقة واستيراد الغاز

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وفد إيراني من وزارة الخارجية، الاحد، ملفات ترتبط بالطاقة واستيراد الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مساء هذا اليوم مهدي صفري، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والوفد المرافق له"، لافتا الى إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا التحديات التي تواجهها المنطقة"، مؤكدا أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهميَّة حل الملفات العالقة بين البلدين،لاسيما في ملف الطاقة،إذ يستورد العراق الغاز من الجارة إيران لتعزيز منظومته الكهربائيَّة الوطنيَّة".

وأشار الوزير بحسب البيان، إلى أن "العراق ينطلق في علاقته مع دول الجوار لاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستناد للمصالح المشتركة،وبما يعزز المصلحة الوطنية العراقية".