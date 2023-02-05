السوداني يصدر توجيهات تخص السجناء السياسيين

اصدر رئيس مجلس الوزراء،محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عدة توجيهات تخص السجناء السياسيين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه "إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم".

ووجه السوداني "بأن تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة".

واضاف البيان ان " اللجنة أتمت مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكّلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة السوداني، ومنها إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصولياً، وفقاً للقانون".

وتابع :"قيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائياً، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني".

واشار الى ان "اللجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تتولى تنفيذ التوصيات المذكورة".