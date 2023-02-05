النزاهة تعلن إيقاف صرف نحو 60 ملياراً لأحد المشاريع المنفذة بكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تمكنها من إيقاف صرف قرابة (60) مليار دينار من وزارة الإسكان والإعمار للشركة المنفذة لأحد المشاريع في محافظة كربلاء.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت "بتلقيها معلومات عن وجود مخالفات في وزارة الإعمار والإسكان تتمثل بنية الوزارة صرف مبالغ ماليَّة ضخمة كتعويض للشركة المنفذة لمشروع ماء كربلاء تحت "ذرعات العمل".

وأضافت، أنها "بادرت إلى اتخاذ إجراءاتها بالتحري والتحقيق والتدقيق في القضيَّة، إذ تم الانتقال وربط أوليَّات الموضوع كافة وعرضه على شعبة التدقيق الخارجي في الهيئة الذين شخصوا وجود عدد من الملاحظات والمخالفات، تمثلت بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات بمفاتحة وزارة الماليَّة، لغرض تمويل حسابها؛ من أجل صرف مبلغ قدره (58،624،075،545) مليار دينار خلافاً لقرارات محكمتي الاستئناف والتمييز الاتحاديَّتين، لافتة إلى اعتراض وزارة الماليَّة بعدة كتب، طلبت فيها تدقيق ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".

وأردفت أنه "تم استكمال الإجراءات التدقيقيَّة، وعرض القضيَّة أمام أنظار محكمة تحقيق الكرخ الثانية، التي قررت بدورها إيقاف صرف المبلغ، وإشعار وزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات بذلك".