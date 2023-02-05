العراق وعمان يناقشان التطورات الاقليمية والدولية

ناقش السفير العراقي لدى عمان، قيس العامري، اليوم الاحد، مع وزير المكتب السلطاني، سلطان بن محمد النعماني التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت السفارة العراقية لدى مسقط في بيان، أن "العامري التقى اليوم وزير المكتب السلطاني الفريق اول سلطان بن محمد النعماني، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة".

وناقش اللقاء "التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين".