وزير الخارجية الروسي يصل الى بغداد

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن وصول وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقالت الوزارة ، في بيان، إن "وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب".

وأضاف، أن "زيارة الوزير الروسي تأتي على رأس وفد رفيع يضم 25 جهة إعلامية وكبار الشركات في مجالي النفط والغاز".