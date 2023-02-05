بطلب من السوداني.. الحلبوسي يدرج إقالة محافظ الديوانية على جدول البرلمان

قرر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ادراج إقالة محافظ الديوانية على جدول البرلمان بطلب من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع السوداني موجهة الى الحلبوسي انه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور والتشريعات النافذة نقترح إقالة محافظ الديوانية زهير علي شعلان من منصبه لتوافر الاسباب المذكورة في محضر لجنة التقييم".