الإطاحة بمتهمين يحوزون اكثر من مليار ونصف بنينوى ب"تحويلات غير رسمية"..

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، الاطاحة بـ 7 متهمين بحوزتهم مليار ونصف المليار عراقي تستخدم في اجراء التحويلات المالية غير الرسمية بمحافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان أنه "لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة نينوى في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة، اذ شرعت قوة مشتركة بواجبات متفرقة شملت عدة مناطق وطرق برية تستخدم لنقل الاموال في محافظة نينوى وبعد اجراء عمليات التفتيش والتدقيق تم القبض على سبع متهمين بحوزتهم 1،654،035.000 مليار دينار عراقي تستخدم لاجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، وتهريبها الى المحافظات الشمالية".

واضافت ان "وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي".