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النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي: ازمة الدولار الحالية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة


اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، ان الاتفاق الاخير بين البنك المركزي العراقي ونظيره الامريكي في تركيا اعطى الضوء الاخضر للعراق بالحصول على ما يحتاجه من الدولار ، مشددا على ان الازمة الحالية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة في محاولة منها للضغط على الحكومة الحالية بعد حالة الانفتاح على باقي دول العالم.

وقال عليوي في حديث صحفي، ان "الاتفاق الاخير بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي فقد اعطى الضوء الاخضر للعراق للتزود بالدولار الذي يحتاجه البلد لتمشية الامور المهمة والضرورية ، بالتالي فهو دليل واضح على ان الازمة الاخيرة وارتفاع سعر الدولار وما سبتها من ازمات مختلفة جميعها من الولايات المتحدة الامريكية".

واضاف عليوي، ان "امريكا هي عدوة الشعوب وهو ما تأكد منه الشعب العراقي من خلال موافقها السلبية التي اثرت بشكل مباشر على الواقع الامني في فترات سابقة وتراجع الكهرباء والازمات الاقتصادية"، لافتا الى ان "الحكومة جادة لتطوير البلد وتحريره من سطوة واشنطن في جميع القطاعات وهو ما لا تريده واشنطن من خلال رغبتها باستمرار تبعية البلد لها في جميع المجالات واخرها ازمة الدولار نتيجة انفتاح العراق على دول العالم".

وتابع ان "الحكومة العراقية لا تفكر العمل وفق مصلحة طرف محدد بل تسعى للانفتاح على جميع دول العالم بما يصب في مصلحة البلد وهو ما اغضب الجانب الامريكي وجعلها تسعى لخلق فتنة داخل البلد لإيصال رسالة للشارع بان المشكلة في الحكومة الحالية"، موضحا ان "اتفاق تركيا الاخير اعطى العراق المساحة الكافية لتمويل ما يحتاجه من الدولار ".

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النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي: ازمة الدولار الحالية مفتعلة من قبل الولايات المتحدة
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