غداً.. العراق يوقف رحلاته إلى اسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية

اعلنت الادارة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، إيقاف رحلاتها الى اسطنبول وبالعكس ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقالت الادارة في بيان إنها "تود ان تعلم المسافرين الكرام بأنها ستوقف جميع رحلات الناقل الوطني المجدولة الى مطار اسطنبول وبالعكس ليوم الغد الاحد الموافق 5 شباط بشكل مؤقت بسبب سوء الاحوال الجوية في مدينة اسطنبول".

واضافت :"راجين منكم تفهم الموقف ومراجعة مكاتب الشركة لتأكيد حجز رحلاتكم"، مشيرة الى انه "سيتم إعلامكم بعودة إستئناف الرحلات عن طريق صفحاتنا الرسمية".