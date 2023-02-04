التربية تصدر تنويهاً يخص المواد الداخلة بالامتحانات

اصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، تنويها يخص مادة الاجتماعيات والمواد الاخرى الداخلة بالأمتحانات لمختلف المراحل الدراسية.

وقال المتحدت بأسم التربية كريم السيد في بيان، ان " الوزارة لم تُصدر أي خبر او معلومة او قرار جديد يتعلّق بمادة الاجتماعيات لأي مرحلة ولا أي اشارة للمواد الداخلة بالامتحانات".

واضاف انه "سيتم التنسيق مع الجهات المُختصة بخصوص مُطلقي الإشاعات التي تُربك طلبتنا وعوائلنا والرأي العام في ابتداع أخبار لا صحة لها ولم تصدر عبر وسائلنا الإعلامية الرسمية".