الفتح: الحكومة ستتمكن من مجابهة الابتزاز الأمريكي بشأن الدولار

اكد تحالف الفتح، اليوم السبت، قدر الحكومة الحالية على مجابهة الضغوط الأميركية تجاه الشعب والحكومة بشأن ازمة الدولار الأخيرة، متهما أمريكا بمحاولة تجويع الشعب لزيادة السخط تجاه الطبقة السياسية.

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان "المتسبب الأول بازمة الدولار هو الجانب الأمريكي الذي يحاول الضغط بكل الوسائل على الحكومة الجديدة"، مشيرا الى ان "المفاوضات جارية من اجل منع تفاقم ازمة الدولار على الشعب العراقي".

وتابع، ان "الحكومة والبنك المركزي تحاول التخلص من القيود التي فرضها البنك الفدرالي والتي تسببت في انخفاض قيمة الدينار العراقي"، لافتا الى ان "الازمة مفتعلة من اجل تجويع الشعب وابتزازه".

وبشأن اتباع السياسة مع أمريكا من اجل منع ارتفاع الدولار، يبين الفتلاوي، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي يسلكان الطريق الأهم وهي المفاوضات".

وكان المحلل السياسي صباح العكيلي قد تحدث في وقت سابق لوكالة /المعلومة/ إن "احداث ازمة الدولار هي جزء من الرسائل التي تبعثها أمريكا لحكومة السوداني"، مشيرا الى ان "الإجراءات الأخيرة هي بمثابة عصا تلوح بها أمريكا من خلال تحريك الشارع ضد الحكومة".