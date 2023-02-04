النزاهة النيابية توجه طلباً الى الحكومة بشأن أموال المسؤولين والأحزاب

طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، بتفعيل قانون "من أين لك هذا"؛ لمحاسبة المسؤولين ومعرفة مصادر ثرواتهم الهائلة، وفيما أشادت بخطوات الحكومة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وصفت تحركاتها بـ"الصحيحة".

وذكر عضو اللجنة علي تركي، في حديث ل / المعلومة /، إن "ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من إجراءات منذ تسلمه زمام الأمور الى الان بشأن استرداد الأموال ومحاسبة المتهمين تعد خطوات حقيقية".

وأضاف، أن "برنامج الحكومة يهدف الى محاربة الفساد والسارقين اين ما كانوا ومهما كان من يقف خلفهم او يدعمهم من شخصيات سياسية أو ذات مناصب".

وطالب عضو لجنة النزاهة، بـ"ضرورة تفعيل قانون (من اين لك هذا) تجاه الثروات الهائلة للمسؤولين العراقيين لكي يكون الكل امام طاولة المحاسبة القانونية".

وأكد تركي، أن "معرفة دخل ومصادر تمويل الشخصيات وحتى الأحزاب السياسية امر ضروري".

وفي وقت سابق، طالب تحالف الانبار الموحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ إجراءات قانونية تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكد أن جهاز المخابرات لابد من تبني ملف الدعم الخارجي لرئيس البرلمان.

وتلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الكثير من الاتهامات الشعبية والسياسية لاسيما بما يخص ثروته المالية "الطائلة"، وسط مطالبات عديدة بضرورة معرفة مصادر هذه الاموال.