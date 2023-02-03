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الأمن الوطني يطيح بمجموعة تضارب بالأسعار وتهرب العملة للخارج


اعلن جهاز الامن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مجموعة تضارب بالأسعار وتهرب العملة للخارج.

وذكر جهاز الامن الوطني في بيان ان “ مفارزه الامنية تمكنت من القاء القبض على مجموعة تضارب بالأسعار وتهرب العملة الى خارج العراق”.

وفي وقت سابق، تمكن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، من ضبط أكثر من مليون دولار معدة للتهريب.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أصدر يوم أمس الخميس، توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

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