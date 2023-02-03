البنك المركزي العراقي يختتم اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية

اختتم محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق والوفد المرافق له مساء اليوم الجمعة 2023/2/3 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية السيد براين نيلسون والوفد المرافق له.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي العراقي انه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.

واضاف البيان على أن وزارة الخزانة الامريكية اكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم امس الخميس في التأكيد على اهمية استقرار العراق للمنطقة.

واكد البيان ان وزارة الخزانة الامريكيةاكدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة. وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري.