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امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس


دعا امام جامع براثا المؤمنين لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الاكبر لشهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف بعد تدهور حالته الصحية 

وقال سماحته في بيان له : 

أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

أسأل الله العلي القدير أن يمنّ على سماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سرّه بكمال الصحة والعافية وأن يلبسه لباس الشفاء والسلامة، وأن يجعل ما ألمّ به أجراً وكرامة ومغفرة وعافية، بجاه محمد وعترته الأطهار صلوات الله عليه وعليهم.

سماحة السيد منذ مدة يعاني من المرض، وقد تفاقم وضعه الصحي إثر وفاة والدته المغفور لها في الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع ذكرى شهادة والده المعظّم، وقد اشتد عليه البلاء يوم أمس فدخل في غيبوبة وتمكن الأطباء في مدينة النجف الأشرف من أن يعيدوا نبضات القلب بعد توقفها، ورجائي من المؤمنين والمؤمنات أن يحرصوا على الدعاء له، فهو بضعة زاكية من النفس الزكية، فالدعاء يرفع البلاء ويرد القضاء وإن أبرم إبراماً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

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امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
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