العلامة الصغير في سطور

- ولد في النجف الأشرف 1940 م.

- التحق بالحوزة العلمية في النجف عام 1952 م.

- حضر البحث الخارج عند زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي قدس سره

- أكمل دراسته العليا في جامعة بغداد وجامعة القاهرة وجامعة درهام البريطانية.

- حصل على جائزة الرئيس عبدالناصر للدراسات العليا في جامعة القاهرة عام 1969 م.

- حصل على الدكتوراة في الآداب بدرجة الامتياز ومرتبة الشرف الأولى عام 1979 م.

- حصل على درجة الأستاذية ( البروفيسور ) عام 1988 م.

- مؤسس الدراسات العليا في جامعة الكوفة عام 1988 م.

- حصل على مرتبة ( الأستاذ الأول ) في جامعة الكوفة عام 1993 م.

- حصل على مرتبة ( الأستاذ الأول المتمرس ) عام 2001 م، وهي أرقى درجة تمنحها الجامعات الرصينة في العالم.

- رشح لعدة جوائز عالمية.

- أشرف وناقش أكثر من مئتي رسالة ماجيستير ودكتوراة في الدراسات القرآنية والبلاغية والنقدية.

- أصدر العشرات من المؤلفات والبحوث العلمية في حقول متعددة من أهم مؤلفاته:

1- موسوعة الدراسات القرآنية ــ 10 أجزاء

2- موسوعة أهل البيت الحضارية ــ 13 جزء