العلامة الصغير في سطور

- ولد في النجف الأشرف 1940 م.
- التحق بالحوزة العلمية في النجف عام 1952 م.
- حضر البحث الخارج عند زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي قدس سره
- أكمل دراسته العليا في جامعة بغداد وجامعة القاهرة وجامعة درهام البريطانية.
- حصل على جائزة الرئيس عبدالناصر للدراسات العليا في جامعة القاهرة عام 1969 م.
- حصل على الدكتوراة في الآداب بدرجة الامتياز ومرتبة الشرف الأولى عام 1979 م.
- حصل على درجة الأستاذية ( البروفيسور ) عام 1988 م.
- مؤسس الدراسات العليا في جامعة الكوفة عام 1988 م.
- حصل على مرتبة ( الأستاذ الأول ) في جامعة الكوفة عام 1993 م.
- حصل على مرتبة ( الأستاذ الأول المتمرس ) عام 2001 م، وهي أرقى درجة تمنحها الجامعات الرصينة في العالم.
- رشح لعدة جوائز عالمية.
- أشرف وناقش أكثر من مئتي رسالة ماجيستير ودكتوراة في الدراسات القرآنية والبلاغية والنقدية.
- أصدر العشرات من المؤلفات والبحوث العلمية في حقول متعددة من أهم مؤلفاته:
1- موسوعة الدراسات القرآنية ــ 10 أجزاء
2- موسوعة أهل البيت الحضارية ــ 13 جزء
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