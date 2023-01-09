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وفاة الدكتور محمد حسين علي الصغير


 

اعلن قبل قليل وفاة العالم الفاضل الدكتور محمد حسين علي الصغير الشقيق الاكبر لامام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير 

هذا واصدر سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بيانا ناعيا فيه وفاة شقيقه وفيما يلي نص البيان 

انا لله وانا اليه راجعون 

انعى الى المراجع العظام والنخب العلمية والمؤمنين أخي الاكبر وعميد اسرة آل الصغير العالم الفاضل الدكتور محمد حسين علي الصغير رضوان الله عليه الذي ارتحل الى بارئه قبل قليل في مستشفى الشهيد الصدر في النجف الاشرف تغمده الله بوافر رحمته ورضوانه وحشره مع النبي الاكرم وعترته المطهرة صلوات الله عليهم.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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