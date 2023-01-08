امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينفي وفاة شقيقه الشيخ الدكتور محمد حسين الصغير

نفى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير الانباء التي تحدثت عن وفاة شقيقه الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير عافاه الله تعالى

واوضح سماحته في بيان له اطلعت وكالة انباء براثا عليه انه انتشر في بعض القنوات خبرا لا صحة له لحد الان يتعلق بالاوضاع الصحية لاخي الاكبر سماحة الدكتور محمد حسين الصغير عافاه الله تعالى،

واضاف سماحته أؤكد عدم صحة الخبر المنشور راجين توخي الدقة حال نشر الاخبار، علما بأن حالته لا زالت حرجة ويحتاج الى دعاء المؤمنين، ولا حول ولا قوة الا بالله