اعتقال اثنين من المسؤولين المحليين في ذي قار واصدار مذكرة اعتقال بحق اخر ومذكرة ثانية بحق القنصل الفرنسي في المحافظة

افاد مصدر مطلع اليوم ان قوة امنية اعتقلت اليوم رئيس غرفة تجارة الناصرية علي الخرسان وفق المادة 4 ارهاب كما اعتقل رئيس استثمار ذي قار السابق حميد الحصونة بنفس التهمة وذلك بعد ثبوت تحريضهما على القيام باعمال شغب في المحافظة

واضاف المصدر انه تم اصدار مذكرة القاء بحق علي فهد الشامي وفق المادة 4 ارهاب كما اصدرت مذكرة اعتقال بحق القنصل الفرنسي السابق في ذي قار عادل الكنزاوي وفق المادة 4 ارهاب

واوضح المصدر ان جميع هؤلاء المسؤولين قاموا بالتحريض على اعمال شغب وعنف وقتل في المحافظة بعد ان ارتباطهم بملفات فساد كبيرة في المحافظة وخارجها