السوداني يصدر عدة توجيهات بينها تخص العملة الأجنبية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية الذي تضمّنه المنهاج الوزاري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان الأخير "التقى، صباح اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".

وبحسب البيان، وجه السوداني بـ "إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".