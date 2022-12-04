السوداني للسفير الصيني: نرغب في توسيع التعاون بمختلف القطاعات

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للسفير الصيني لدى بغداد تسوي وي، اليوم الأحد، رغبة العراق في توسيع آفاق التعاون الثنائي بمختلف القطاعات.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، وجرى التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار".

وبيّن السوداني، أن "العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة، مشيراً إلى رغبة الحكومة في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات، مؤكداً مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض".

من جانبه، نقل السفير الصيني "تحيات القيادة الصينية لرئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق".