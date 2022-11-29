مصدر مطلع : قوة تابعة لوزارة الداخلية تعتقل احمد ابو رغيف ومدير مكتبه احمد راضي الساعدي

افاد مصدر مطلع ان قوة امنية تابعة لوزارة الداخلية اعتقلت وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق اول احمد ابو رغيف ومدير مكتبه احمد راضي الساعدي

واوضح المصدر ان عملية الاعتقال جاءت بعد وجود العديد من الخروقات التي تمت على الأرض الواقع، ومنها شكاوى المواطنين في القضاء وأيضا القاء القبض على مدير مكتبه بعد تورطه بتهريب النفط مع شبكة كبية جدا.

واشار المصدر انه تم ايداع احمد ابو رغيف في السجن لتورطه بقضية الاشتراك مع اكبر عصابة لتجارة النفط وسرقة القرن.

وكانت النائب عالية نصيف قد اتهمت ابو رغيف بانه كان يساوم المعتقلين على شرفهم من اجل انتزاع الاعترافات منهم

يذكر ان وزارة الداخلية قد اجرت تغييرات كبيرة طالت مسؤولين كبار في الوزارة في مقدمتهم احمد ابو رغيف حيث اقيل من منصبه وتم تكليف اللواء ماهر نجم بديلا عنه