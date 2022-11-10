مصدر: السوداني يعتزم اعفاء 10 مدراء من مناصبهم بالأنبار

كشف مصدر مطلع، الخميس، أن 10 مسؤولين سيغادرون مناصبهم ضمن اجراءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في الانبار.

وقال المصدر ان "السوداني بصدد تغيير 10 مدراء بضمنهم مدراء التربية والتعليم والضريبة والتسجيل العقاري والبلديات والاقسام الأمنية في عدد من مدن الانبار".

وأوضح ان "عدد من المدراء اجروا اتصالات رفيعة المستوى الا انها لم تفلح وسط اصرار السوداني على تغييرهم"، موضحا ان "حكومة السوادني تلقت شكوى من مواطنين حول تفشي ظاهرة الرشوة في الدوائر الحكومية في الانبار".

يشار الى ان مسؤول محلي في حكومة الانبار المحلية اكد في وقت سابق ان نسب الفساد المالي والاداري في الدوائر الحكومية في الانبار وصلت الى اكثر من 90% وسط غياب لجان النزاهة