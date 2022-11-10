الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالوثيقة.. النائب الاول لرئيس مجلس النواب يطالب بالغاء اجازتي استثمار مخالفة في الرفيل وملعب الغولف
وكالة انباء براثا
129
2022-11-10
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة.. النائب الاول لرئيس مجلس النواب يطالب بالغاء اجازتي استثمار مخالفة في الرفيل وملعب الغولف
زيدان: المتغيرات التي حدثت للقضاء العراقي بعد 2003 حققت مكاسب نوعية
السوداني يوجه بمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها الا بعلم الحكومة
خشان يتهم وزير الكهرباء بالتغاضي عن "سرقة أموال الدولة"
العسكري يحذر من محاولات لاظهار الحكومة بالمظهر الضعيف
احالة مدير عام الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات الى التقاعد
الفتح: الاغتيالات والحرائق تنفذها اذرع داخلية لحساب الخارج.. ستقطع أيا كانت!
المالية تصدر إعماماً جديداً تمهيداً لتثبيت جميع العقود على ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر
خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.. السوداني يصدر عددا من القرارات
حريق في منطقة الجادرية خلف مول الواحة بالعاصمة بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
15 شهيدا في قصف جوي على شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية
419
تكليف مدير عام في النقل بحكومة ابن مشتت العتيدة لديه مخالفات
361
دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية
329
السوداني وزيدان يبحثان متابعة استرداد أموال "أمانات الضرائب"
292
السوداني: من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات
278
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1492.54
الجنيه المصري
59.88
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat
: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع
:
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت
: اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع
:
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر
: سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع
:
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد
: ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع
:
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم
: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع
:
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين
: مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع
:
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق
: اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع
: الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار
: محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم
: السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع
:
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك