السوداني يوجه بمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها الا بعلم الحكومة

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الأربعاء، بمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود الأجنبية أو استقبالها الا بعلم الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني شهد البحث في آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وشدد السوداني وفقا للبيان على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني.

وأكد أن "الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي".

وأشار السوداني إلى أن" هناك جهات، سواء في الداخل أن في الخارج، يزعجها أنْ يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإننا كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات، سنواجه المزيد من التحديات الأمنية".

ووجه السوداني الجهات الامنية بإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات، وأنه لا توجد جهة فوق القانون، لافتا الى أنه "يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة، وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن".

وعلى ضوء اجتماعه أصدر مجلس الأمن الوطني وفقاً للبيان عدة قرارات تضمنت منع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة، وتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين.