خشان يتهم وزير الكهرباء بالتغاضي عن "سرقة أموال الدولة"

اتهم النائب باسم خشان، الاربعاء، وزارة الكهرباء بغض النظر عن "سرقة أموال الدولة"، ملوحا باتخاذ اجراءات قانونية بحقها.

وقال خشان في منشور على الفيسبوك :"أبلغت وزارة الكهرباء عن جريمة سرقة الكهرباء في مجمعات الدوح والقرية الايطالية وبن يقطين، فلم تتخذ أي إجراء بشأنها، وما يزال مدير توزيع كهرباء المثنى المتورط في هذه السرقة يباشر مهماته غير القانونية بأمان".

وأضاف، :"بعد أشهر من ابلاغ الوزارة بهذه الجريمة، اكتشفنا إن مجمع البيادر تم ربطه بالشبكة الوطنية بدون عدادات أيضا، وبعلم مدير توزيع كهرباء المثنى الذي لم يبادر الى الزام هذا المستثمر بتنصيب عدادات في الوحدات السكنية قبل بيعها".

وأوضح أن "الوزير الجديد صديق قديم لمدير توزيع كهرباء المثنى، ويبدو إن الوزير غير معني بهذه التجاوزات التي علم بها ولم يتخذ ما يلزم بشأنها، ولذا سأتخذ ما يلزمني به واجبي تجاه هذه الوزارة التي تغض الطرف عن سرقة اموال الدولة".