الفتح: الاغتيالات والحرائق تنفذها اذرع داخلية لحساب الخارج.. ستقطع أيا كانت!

اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الخميس , ان عمليات الاغتيال والحرائق المفتعلة تقف خلفها اجندات خارجية وتنفذ باذرع داخلية، مبينا ان هذه الأفعال تحاول زعزعة الامن عندما ترى أي حالة من النجاح.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "لا يخفى على الجميع ان حالة نجاح سياسية او اجتماعية او على الصعيد الشخصي لابد وان تواجه بعض المعوقات من اجل افشال حالة النجاح تلك".

وأضاف ان "عمليات الاغتيالات والحرائق المفتعلة تقف خلفها اجندات خارجية وتنفذ باذرع داخلية"، مشيرا الى أن "هذه الاذرع سوف تقطع حتما أيا كان انتمائها ".

وأوضح الفتلاوي ان "هذه الأفعال تحاول زعزعة الامن وخلق حالة من الفوضى، الا ان تكاتف القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني ستفشل جميع تلك المحاولات حتى وان تصاعدت خلال الأيام القادمة فمصيرها الكشف والمحاسبة الشديدة".

يشار إلى ان العاصمة بغداد سجلت مقتل مواطن اجنبي خلال الساعات الماضية بواسطة اطلاق النار عليه، فيما تم اندلعت موجات حرائق عنيفة في بغداد وعدد من المحافظات.