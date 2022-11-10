زيدان: تجربة استقلالية القضاء في العراق هي الوحيدة في المنطقة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الخميس، أن تجربة استقلالية القضاء في العراق هي الوحيدة في المنطقة، فيما أشار إلى العمل على إبرازها للدول العربية.

وقال القاضي زيدان في تصريح أوردته الوكالة الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية والأوروبية، صباح اليوم في بيروت، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إن "حضورنا إلى بيروت هو تلبية لدعوة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، للمشاركة في ورشة بعنوان (التحديات التي تواجه السلطات القضائية وسبل المعالجة)".

وأضاف، أن "هذه الفرصة مناسبة لإطلاع زملائنا في الدول العربية على تجربة العراق والاستقلال التام للسلطة القضائية في العراق عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى النتائج التي ترتبت بسبب هذه الاستقلالية"، مردفاً بالقول: "تجربتنا رائدة، ونعتقد أنها الوحيدة في المنطقة، لذلك نحن هنا لإبراز هذه النتائج الإيجابية".

وبين زيدان ان " شعوراً من القضاة العراقيين بما يعانيه زملاؤهم في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، بادروا بالتبرع من رواتبهم الخاصة بمساعدات مالية لهم"، معرباً عن أمله في أن "يتكرر ذلك في المستقبل".