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تكليف مدير عام في النقل بحكومة ابن مشتت العتيدة لديه مخالفات


كشفت وثيقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية تتضمن تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالوكالة في زمن حكومة رئيس تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وتتضمن الوثيقة عدم قيام سلطة لطيران المدني بإرسال أولويات الشهادة التي حصل عليها عام (2017-2018) بتخصص القانون من كلية النسور الأهلية، الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها.

يشار الى أن المدير العام تم إعفائه من منصبه كمدير عام بالوكالة للشركة الخطوط الجوية العراقية في عام 2020 بعد تأخر إحدى طائراتها لساعتين، وكذلك إعفائه أيضا من إدارة الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بسبب وجود شبهات ابتزاز وفساد، بحسب مصادر مطلعة.

 

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