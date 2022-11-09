السوداني وزيدان يبحثان متابعة استرداد أموال "أمانات الضرائب"

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان جهود استرداد أموال قضية أمانات الضرائب والقبض على الهاربين.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحث معه الجهود المشتركة بين القضاء والحكومة في متابعة استرداد اموال الدولة في قضية امانات الضرائب".

وأضاف البيان أن اللقاء بحث ايضا "القبض على المتهمين الهاربين".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.