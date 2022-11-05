النائب وعد القدو : مقربون من الكاظمي شرعنوا عمليات تهريب النفط

كشف النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الاطاحة باكبر شبكة لتهريب النفط من البصرة الى اربيل، مبينا ان رئيس جهاز المخابرات الوطني رائد جوحي ومدير العمليات في المخابرات ضياء الموسوي تلقيا مبالغ طائلة مقابل تمرير الصهاريج.

وقال القدو في حوار متلفز ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري تسلم اوراق ووثائق ومعلومات جديدة بشـأن تهريب النفط وعليه الاطاحة بالرأس الاكبر في قضية التهريب وهم ضباط الطاقة في شمال العراق".

وأضاف ان "ما كان يجري هو عبارة عن قيام رائد جوحي ومدير عمليات المخابرات اللواء ضياء الموسوي بمنح تراخيص شهرية للصهريج الواحد بمليون دولار عبر ما يسمى بمركز العمليات في بغداد"، مبينا ان "التراخيص تسمح بنقل النفط بصورة رسمية وطبيعية دون حساب من جميع الطرق لحين وصولها الى اربيل اولسوريا".

واشار القدو الى ان "رائد جوحي والذي شغل مدير مكتب رئيس الوزراء متورط بشكل مباشر عبر ابن عمه الذي يتلقى الرشا ونمتلك الادلة لادانتهما عبر القضاء".