عضو الإطـــار التنسيقي محمود الحياني: حكومة السوداني ستنجز ما عجزت عنه الحكومات السابقة

أكد عضو الإطـــار التنسيقي، محمود الحياني، السبت، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستنجز ما عجزت عن تقديمه الحكومات السابقة وأولها مد جسور الثقة بين كل القوى السياسية والشعبية وإنهاء الخلافات السياسية.

وقال الحياني في حوار إن "رئيس الوزراء ومعه الكابينة الوزارية يفترض أن يكونوا قادرين للمجتمع، الوطنية الخدمة تقديم على من خلال شعار الحكومة الذي رفعته وهو الإنجاز، وهذه الإنجازات تحتاج إلى وقت بعد تنفيذ البرنامجين الحكومي والوزاري".

وأضاف، أن "تنفيذ الإنجازات يحتاج إلى أكثر مــن سنة لكي تتم بشكل نهائي لتقديم خدمات للشعب العراقي"، مؤكداً أن َّ "حكومة السوداني ستنجز ما عجزت عن تقديمه الحكومات السابقة وأولها مد جسور الثقة بين كل القوى السياسية والشعبية وإنهاء الخلافات السياسية، إضافة إلى إنهاء حالة الفساد المتضخمة بشكل واسع لأن َّ فيها هدراً لأموال الشعب".

واوضح، أن "من أهم الفقرات في البرنامج الحكومي الحفاظ على وحــدة العراق من التدخلات الخارجية والداخلية، والحفاظ على وحدة الصف العراقي وردع كل أنواع التعرّض على الحدود، ويجب أن تحافظ الحكومة على مصالح الشعب العراقي".