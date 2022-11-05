ملك بريطانيا لرئيس الجمهورية: أتطلع لاستمرار تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة تهنئة من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.
وفي ما يلي نص الرسالة:
"فخامة الرئيس
يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية العراق أن أبعث لكم أحرّ التهاني. إن العلاقات الوثيقة بين بلدينا لا تزال تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة.
أتطلع قدماً إلى استمرار تعزيز علاقات الصداقة الودّية، ودعم الشراكة المتينة القائمة بين بلدينا، متمنياً لفخامتكم وللشعب العراقي أطيب الأمنيات.
الملك تشارلز الثالث".
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