عضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي يتهم مستشاري الكاظمي بالوقوف وراء السرقات الاخيرة

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي، اليوم السبت، مستشاري حكومة مصطفى الكاظمي والدرجات الخاصة بالوقوف خلف جميع الصفقات الفاسدة التي تمت إبان حكومة تصريف الاعمال السابقة.

وقال الجمالي في حديث لـ /المعلومة/، إن "دور مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال والدرجات العليا يكمن في التخطيط أو التسهيل أو التنفيذ لجميع الصفقات الفاسدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة ولازالت تظهر".

وأضاف، أن "مدير عام هيئة الضرائب المتورط في صفقة القرن قد عين بأمر مباشر من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي"، مشيرا إلى أن "تعيين مدير عام بأمر مباشر من رئيس الوزراء يعد سابقة خطير".

وتابع، أن "السرقات التي تمت في حكومة تصريف الاعمال هي سرقات فنية تمت عن طريق محترفين يعرفون خبايا الأموال المجمدة في امانات الضرائب أو الكمارك".

وقررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

وفي هذا الصدد يكشف مصدر مطلع، عن سرقات واتفاقيات وعقود بملايين الدولارات احد ابطالها المستشار السياسي لحكومة التصريف مشرق عباس والمستشار لشؤون الاعمار صباح مشتت