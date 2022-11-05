وزير الصحة: حريصون على توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان

أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، حرص وزارة الصحة على توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان والمستلزمات الضرورية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تفقد مركز السرطان في مُستشفى الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) التابع لدائرة صــحة كربلاء المقدسة واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين للمركز".

واشاد الوزير بحسب البيان بـ"الخدمات المقدمة وجهود الملاكات العاملة مؤكداً حرص وزارة الصحة على توفير الادوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان والمستلزمات الضرورية من اجل تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في عموم المؤسسات الصحية وكذلك النهوض بواقع البنى التحتية وابداء التسهيلات للمرضى والمواطنين المراجعين للمركز".

والتقى الحسناوي بـ"ادارة المركز واستمع الى عرض مفصل للخدمات المقدمة واهم المقترحات اللازمة لتحسين الخدمات وتقديم الافضل للمرضى والمراجعين للمركز".

وبحسب البيان فإن "الزيارة تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية في دعم القطاع الصحي واولوية تطوير مراكز علاج الاورام السرطانية".