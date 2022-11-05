برئاسة الشمري.. اجتماع أمني لمناقشة انتقال المسؤولية من الدفاع الى الداخلية

عقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، اجتماعاً امنياً برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمناقشة انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية داخل مراكز المدن.

وقال مصدر أمني ان "وزير الداخلية ترأس اجتماعاً أمنياً لقيادة العمليات المشتركة، لمناقشة انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية داخل مراكز المدن".

وأضاف، ان "الاجتماع حضره مستشار الامن القومي ورئيس اركان الجيش واللجنة المكلفة بانتقال المسؤولية الى وزارة الداخلية، بالإضافة الى قيادات امنية رفيعة".